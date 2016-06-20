und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TrendRange - Indikator für den MetaTrader 5
- 1194
Ein Trendindikator mit drei Zuständen.
- Schwacher Trend und Seitwärtsbewegung (graue Farbe);
- Mittlerer Trend (blaue Farbe);
- Starker Trend (pinke Farbe).
Die Größe der Balken des Histogramms wird als Multiplikation der Kerzengröße in Punkte mit einem Volumen definiert - und im Falle von großen Lücken als eine Multiplikation einer Lücke in Punkte mit einem Volumen. Das Kriterium für den Vergleich beim Einfärben der Balken ist die Histogrammabweichung von seinem mittleren Wert. Die Größe für den Vergleich ist die mittlere quadratische Abweichung.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der TrendRange Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1573
