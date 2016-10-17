Der echte Autor:

Dodonov Vitalii

Die gleitende nicht-triviale lineare Kombination aus EMA und WMA-Mittelwerte.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 07.05.2012. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator M2_MA