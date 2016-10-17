Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Q2MA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 710
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator Q2MA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Q2MA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator Q2MA_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15617
M2_MA
Die gleitende nicht-triviale lineare Kombination aus EMA und WMA-Mittelwerte.MaChannel
Der einfache Trendindikator basiert auf zwei gleitenden Mittelwerte, die in Form NRTR gemacht wurden.
Exp_Q2MA
Der Experte Exp_Q2MA wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Q2MA gebaut.Exp_MaChannel
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators MaChannel gebaut wurde.