CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Q2MA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
710
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
Q2MA.mq5 (6.48 KB) ansehen
Q2MA_HTF.mq5 (10.63 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Q2MA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Q2MA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Q2MA_HTF

in Abb.1. Der Indikator Q2MA_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15617

M2_MA M2_MA

Die gleitende nicht-triviale lineare Kombination aus EMA und WMA-Mittelwerte.

MaChannel MaChannel

Der einfache Trendindikator basiert auf zwei gleitenden Mittelwerte, die in Form NRTR gemacht wurden.

Exp_Q2MA Exp_Q2MA

Der Experte Exp_Q2MA wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Q2MA gebaut.

Exp_MaChannel Exp_MaChannel

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators MaChannel gebaut wurde.