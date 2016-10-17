



Der Indikator AroonHorn_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator AroonHornSign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

Wenn der Trend am ausgesuchten Bar weitergeht, dann signalisiert der Indikator mit einem grafischen Objekt in Form von einem Pfeil nach rechts, dessen Farbe der Richtung des Trends entspricht. Wenn der Trend am ausgesuchten Bar gewechselt hat, dann signalisiert der Indikator mit einem Objekt in Form von einem diagonalen Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des abschließenden Trades entsprechen.

Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:

Die Eingangsparameter des Indikators AroonHornSign: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint AroonPeriod= 9 ;

Die Eingabeparameter des Indikators AroonHorn_HTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrLimeGreen ; input color Dnsymbol_Color= clrCrimson ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

Die Eingabeparameter des Indikators AroonHorn_HTF_Signal, die für die Eingabe der Warnungen oder Sounds-Signalen nötig sind:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren AroonHorn_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss der Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).

Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators AroonHornSign.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.mq5.

in Abb.1. Der Indikator AroonHorn_HTF_Signal. Das Signal für eine Trendfortsetzung

in Abb.2. Der Indikator AroonHorn_HTF_Signal. Das Signal für das Abschließen der Trades