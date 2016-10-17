Der Indikator Volume Profile + Range v6.0 (ehemaliger TPO). Die Verteilung des Trades über Preisniveaus zu einem bestimmten Zeitabschnitt. Es wird in Form eines Histogramms dargestellt. Die Breite des Histogramms auf dieser Ebene bedeutet herkömmlicherweise die Anzahl der Transaktionen, die auf ihm abgeschlossen werden. Wenn der Broker die Daten über den realen Volumen bereitstellt, kann der Indikator die Verteilung auch auf ihm zeigen.



Die Hauptmöglichkeiten:

VP: Die Anzeige der Verteilungen mit einem Schritt, der den Standardperioden gleich ist

VP-Range: Die Anzeige der Verteilungen für jeder ausgewählten Periode, verschiedene Installierungsmethoden der Berechnungsgrenzen

Die Einstellung der angezeigten Informationen (Histogramm, Mode, Maximum)

die Möglichkeit, mehrere Indikatoren auf einem Chart zu setzten

Der Indikator VP teilt das Chart in gleichen Zeit-Bereichen und gibt für jeden eine Verteilung. Diese Bereiche können gleich nur den Standardwerten der Timeframes sein, die nicht niedriger als die aktuelle Timeframe ist. Zum Beispiel, für H1 kann ein Bereich wie H1, H4, D1, W1, MN1 eingegeben werden. In MT5 sind vorübergehende Timeframes verfügbar.

VP-Range funktioniert nur über ein Bereich. Die Grenzen können in einer von mehreren Arten eingegeben werden:



willkürlich durch vertikale Linien

durch die Verwendung der Anzahl der letzten Minuten des Charts

Die Setzung der rechten Grenze und der Anzahl der Minuten vor der Grenze

Bei der Eingabe der Grenzen der Linien wird der rechte Bar in den Berechnungen nicht eingegeben. Es wurde gemacht, damit die Anfangsdaten und entsprechend die Art der Verteilung sich bei der Umschaltung der Timeframes nicht ändern.

Die Bars der älteren Timeframes können weniger Bars der jüngen Timeframes enthalten als es man nach den Berechnungen erwarten könnte. Dies geschieht aufgrund der natürlichen Löcher in History-Notierungen, die wegen der niedrigen Liquidität entstanden sind, sowie aufgrund der Unterbrechung des Betriebs. Deshalb, wenn Sie den Indikatoren eine Woche bis einer Bar eingeben, dann kann die Zeit der linken Grenze mit der Zeit der rechten Grenze nicht zusammenfallen. Je nach einem Dealing-Center können etwas unterschiedliche Daten sein, aber trotz dieser Sache, aufgrund der Verwendung in den Berechnungen einer großen Datenmenge wird das Ergebnis ähnlich sein.





Die Methode der Berechnung

Die Berechnungsmethode ist selbst eine Addition der Anzahl von Trades, die über einen bestimmten Preis durchgeführt wurden. Oder es ist eine Addition der Volumen auf diesem Preis, wenn der Typ des Volumens in den Parametern als real aufgeführt wurde.

Die Daten der Trades werden basierend auf den genauesten verfügbaren Daten aus dem Terminal interpoliert - die Daten des Timeframes M1. Jeder Balken wird auf mehrere Trades auf der Grundlage der wahrscheinlichen Preisbewegung innerhalb einer Bar unterteilt. Diese Besonderheit unterscheidet diese Realisierung von anderen, wo keine Interpolation durchgeführt wird und für Berechnungen wird nicht die gleiche Timeframe verwendet, auf der der Indikator läuft.

Eine weitere Steigerung der Genauigkeit, ohne Verwendung der zusätzlichen Datenquellen könnte möglicherweise mit der zuverlässigeren Interpolation der Daten M1 in Tiks durchgesetzt werden. Aber fast jeder Broker, der den MetaTrader 4 verwendet, hat seinen eigenen Strom von Notierungen, und das macht solche Verbesserungen fast nutzlos. Experimente zeigen, dass die Verteilung bei allen etwa gleich aussieht. Auch die Erfahrung zeigt, dass die verwendeten Methoden Ergebnisse geben, die vergleichbar mit Verteilungen, die über den genauesten Daten empfangen wurden.

Die Maximums der Verteilungen (Modi) werden normalerweise als Unterstützung / Widerstand Levels verwendet. Bei der Bestimmung eines guten Levels ist die Suche nach der maximale Modi sinnlos, denn es gibt das Problem "Shadowing", wenn der nächste Block der Preise stark auf die vorherigen beeinflussen, manchmal versteckt er ihn, und umgekehrt. Man sollte sorgfältig das Chart lernen und die Ebene klarstellen, indem die Verteilung auf interessanten Bereichen mit Hilfe von VP-Range aufgebaut werden. Die Verteilung über einen großen Intervall der Zeit, kann mehr Gewicht haben.

In der Version 6.0 gibt es jetzt die Möglichkeit, die Timeframe einer Datenquelle einzugeben. In MetaTrader 5 ist es auch möglich geworden, die Ticks zu verwenden, die vom Broker angeboten werden. siehe. Der Parameter "Data source".





Installation

Öffnen Sie die Einstellungen des Terminals (im Menü Extras\Optionen). Auf der Seite "Charts" wählen Sie je nach dem Indikator die maximale Anzahl der Bars aus. Jeden Tag - ist es 1440 Minuten (nicht mehr 1440 Minuten Bars). Zum Beispiel, wenn Sie "Max. Bars im Fenster" als 250000 auswählen, dann ermöglicht es dem Indikator die Daten über 250000/1440=173 Arbeitstage zu erhalten, wenn es für sie die Daten der Timeframe M1 verfügbar werden. Als Standard nach der Installation 65000 wird 45 Arbeitstage gegeben, das ist zwei Monate plus ein paar Tage.





Die Einstellung der Anzahl der Bars



Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, müssen Sie das Terminal neu starten. Bei einem großen Maximalwert der Bars im Fenster kann das Terminal sich erheblich verlangsamen und viel Speicherplatz benötigen, auch ohne Indikatoren. Nicht jeder Dealing-Center bietet eine tiefe History über Charts, es sollte berücksichtigt werden.





Die Setzung des Indikators:

Das Terminal schließen

Archiv aus Indikatoren runterladen, seine entpacken

Indikator-Dateien (*.mq4 oder *.mq5) in den Indikator-Ordner Ihres Terminals kopieren, den Ordner kann man im Journale beim Start des Terminals sehen

Terminal starten





Allgemeine Parameter VP und VP-Range

Parameter Beschreibung Mode step (points) Der minimale Schritt zwischen den Moden werden subjektiv für jedes Instrument ausgewählt. Point scale Die Punkte-Skala beim Zeichnen des Histogramms. Ein höherer Wert bedeutet eine schnellere Operation, aber eine gröbere Darstellung. Volume type Volumen-Typ, Ticks oder real. Der tatsächliche Volumen des Brokers kann möglicherweise nicht zur Verfügung stehen, in diesem ​​Fall zeigt der Indikator nichts. Data source Die Quelle der Daten:

Ticks (nur in MT5) - Die Ticks vom Server bei Ihrem Broker (falls es in vorhanden ist)

M1, M5, M15 - die interpolierten Ticks auf der Grundlage der Bars der gegebenen Timeframe Bar style Der Stil der Histogrammsbars:

Lines - Linien

Empty bar - leere Rechtecke

Filled bar- gefüllte Rechtecke

Outline - Kontur

Color - Farbe Color 1 Die Farbe des Histogramms 1. Geben Sie None, damit Sie die Hintergrundfarbe des Charts verwenden. Color 2 Die Farbe des Histogramms 2. Geben Sie None, damit Sie die Hintergrundfarbe des Charts verwenden. Line width Linienbreite beim Zeichnen des Histogramms. Mode color (None=disable) Die Farbe der lokalen Maximums (Verteilungsmodus). Geben Sie None, damit es deaktiviert wird. Maximum color (None=disable) Die Farbe des Maximums. Geben Sie None, damit es deaktiviert wird. Median color (None=disable) Die Farbe des Medians. Geben Sie None, damit es deaktiviert wird. VWAP color (None=disable) Цвет VWAP (Durchschnittspreis über Volumen). Geben Sie None, damit es deaktiviert wird. Mode line width Die Linienbreite des Mods. Median & VWAP line style Der Stil der Meridianslinie und VWAP. Identifier Der Identifikator des Indikators, verwenden Sie unterschiedliche Werte für mehrere Kopien des Indikators am gleichen Chart.





Die Parameter VP

Parameter Beschreibung Range period Die Periode, nur standarte Werte von M1 bis MN1 (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200). In MT5 kann man auch die vorübergehenden Timeframes verwenden. Range count Die Anzahl der Intervallen. Time shift Die Zeitverschiebung von -12 bis +12 Stunden im Schritt von 1 Stunde. Draw direction Die Zeichenrichtung des Histogramms - von links nach rechts oder von rechts nach links.





Die Parameter VP-Range