Der Indikator XDPO_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator XDPO_Sign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

Wenn der Trend am ausgesuchten Bar weitergeht, dann signalisiert der Indikator mit einem grafischen Objekt in Form von einem Pfeil nach rechts, dessen Farbe der Richtung des Trends entspricht. Wenn der Trend am ausgesuchten Bar gewechselt hat, dann signalisiert der Indikator mit einem Objekt in Form von einem diagonalen Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des abschließenden Trades entsprechen.

Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:

  1. Die Eingangsparameter des Indikators XDPO_Sign:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Eingangsparameter des Indikators                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Finanz-Aktiv
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Die Timeframe des Indikators für die Berechnung des Indikators
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;              // Die Methode der Mittelwertbildung des ersten Movings
input int Length1=12;                                  // Die Tiefe der Mittelwertbildung des ersten Movings                   
input int Phase1=15;                                   // Der Parameter der Mittelwertbildung des Preises,
//---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;              //  Die Methode der Glättung 
input int Length2= 5;                                  // Die Tiefe der Glättung 
input int Phase2=15;                                   // Der Parameter der Glättung,
//---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;                 // Der Preis-Konstant

  2. Die Eingabeparameter des Indikators XDPO_HTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind:
    //---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators 
input uint SignalBar=0;                                // Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Signals (0 - die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Die Namen für Markierungen des Indikators
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Die Farbe des Wachstumssymbols
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink;                // Die Farbe des Abstiegsssymbols
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Die Farbe des Indikatorsnamens
input uint Symbols_Size=60;                            // Die Größe des Symbolssignals
input uint Font_Size=10;                               // Die Größe des Namen-Schrifts des Indikators
input int X_1=5;                                       // Die horizontale Verschiebung des Namens
input int Y_1=-15;                                     // Die vertikale Verschiebung des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Die Anzeige des Indikator-Namens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Der Winkel des Standortes
input uint X_=0;                                       // Die horizontale Verschiebung
input uint Y_=20;                                      // Die vertikale Verschiebung

  3. Die Eingabeparameter des Indikators XDPO_HTF_Signal, die für die Eingabe der Warnungen oder Sounds-Signalen nötig sind:
    //---- Einstellungen der Warnungen 
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Die Aktivierung durch eine Indikation
input uint AlertCount=0;                     // Die Anzahl der gegebenen Alerts

Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren XDPO_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss der Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).

Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators XDPO_Sign.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.mq5

in Abb.1. Der Indikator XDPO_HTF_Signal. Das Signal für eine Trendfortsetzung

in Abb.2. Der Indikator XDPO_HTF_Signal. Das Signal für das Abschließen der Trades

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15339

