CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XTRIX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
868
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XTRIX.mq5 (8.88 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Der Indikator TRIX mit der Ersetzungsmöglichkeit des Mittelwertbildungsalgorithmus.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator XTRIX

in Abb.1. Der Indikator XTRIX

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15472

Volume Profile + Range v6.0 Volume Profile + Range v6.0

Der Indikator Volume Profile + Range v6.0 (ehemaliger TPO). Die Verteilung des Trades über Preisniveaus zu einem bestimmten Zeitabschnitt. Es wird in Form eines Histogramms dargestellt.

Multicurrency trading panel or a game system Multicurrency trading panel or a game system

Das Anwendungsbeispiel der Bibliothek MasterWindows für die Erstellung eines multiwährung Trading-Spielpanels.

ColorXTRIX_Histogram ColorXTRIX_Histogram

Der Indikator TRIX, der in Form eines farbigen Histogramms dargestellt ist, mit der Ersetzungsmöglichkeit des Mittelwertbildungsalgorithmus

DonchianChannelsCloud DonchianChannelsCloud

Der Indikator Donchians Kanal mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren.