Detrended_Price_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Ramdass
Der Indikator sieht wie MA aus, da der die Preisrichtung (Trend) in der gleichen Weise sortiert.
Detrended Price Oscillator wird nach folgender Formel berechnet:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
wo N — die Periode MA.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 01.09.2008 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15288
