Exp_XDPO_Histogram - Experte für den MetaTrader 5
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators XDPO_Histogram gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Bewegungsrichtung des Histogramms verändert hat.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators XDPO_Histogram.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
Die Testergebnisse von 2015 am EURUSD H12:
Der einfachste Oszillator, der auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Preis und seinem gleitenden Mittelwert gegründet wurde. Der Oszillator ist geglättet worden und wurde in Form eines farbigen Histogramms gemacht.Detrended_Price_Oscillator
Der einfachste Oszillator, der auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Preis und seinem gleitenden Mittelwert gegründet wurde.
Der Indikator XDPO_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Detrended_Price_Oscillator_HTF
Der Indikator Detrended_Price_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.