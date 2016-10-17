und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XDPO_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 621
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator XDPO_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XDPO_Histogram.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator XDPO_Histogram_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15296
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators XDPO_Histogram gebaut wurde.XDPO_Histogram
Der einfachste Oszillator, der auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Preis und seinem gleitenden Mittelwert gegründet wurde. Der Oszillator ist geglättet worden und wurde in Form eines farbigen Histogramms gemacht.
Der Indikator Detrended_Price_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.AroonHorn
Der Indikator der Trends AroonHorn.