Indikatoren

Elliott_Wave_Oscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1098
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Elliott_Wave_Oscillator.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15261

Elliott_Wave_Oscillator Elliott_Wave_Oscillator

Der Oszillator "Elliot-Wellen".

NRTR_extr_HTF_Signal NRTR_extr_HTF_Signal

Der Indikator NRTR_extr_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator NRTR_extr_Sign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Elliott_Wave_Oscillator gebaut wurde.

Elliott_Wave_Oscillator_Sign Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators Elliott_Wave_Oscillator.