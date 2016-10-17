Der Indikator zeigt die Dynamik des Preises für das Währungspaar mit der Markierungen der Fibo-Levels. Das Display zeigt zwei Linien aus rosa und grünen Farben, so dass die Richtung des Eingangs auf den Markt hindeutet wird und die Markierungen der Fibo-Levels. Wenn der Preis die untere Linie durchbricht, müssen Sie verkaufen, wenn die obere Linie im Gegenteil kaufen. Das funktioniert gut auf Timeframes von H1 und weiter höher. Die Unterstützungs- und Widerstandslinien werden als die lokalen Extremums über die Anzahl der Bars, die vom Eingangsparameter des Indikators iPeriod definiert werden.

input uint iPeriod= 24 ;

Das Countdown für die Suche der Extremums wird vom Bar nach der Nummer durchgeführt, der im Eingangsparamter SignalBar gegeben wird.

input uint SignalBar= 1 ;

in Abb.1. Der Indikator ResSupFibo