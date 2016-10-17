und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ResSupFibo - Indikator für den MetaTrader 5
907
Der Indikator zeigt die Dynamik des Preises für das Währungspaar mit der Markierungen der Fibo-Levels. Das Display zeigt zwei Linien aus rosa und grünen Farben, so dass die Richtung des Eingangs auf den Markt hindeutet wird und die Markierungen der Fibo-Levels. Wenn der Preis die untere Linie durchbricht, müssen Sie verkaufen, wenn die obere Linie im Gegenteil kaufen. Das funktioniert gut auf Timeframes von H1 und weiter höher. Die Unterstützungs- und Widerstandslinien werden als die lokalen Extremums über die Anzahl der Bars, die vom Eingangsparameter des Indikators iPeriod definiert werden.
input uint iPeriod=24; //Die Periode der Suche nach Extremums des Preises
Das Countdown für die Suche der Extremums wird vom Bar nach der Nummer durchgeführt, der im Eingangsparamter SignalBar gegeben wird.
input uint SignalBar=1; //Die Nummer der Bar für die Suche der Extremums
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15271
