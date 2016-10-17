und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_Elliott_Wave_Oscillator - Experte für den MetaTrader 5
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Elliott_Wave_Oscillator gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Bewegungsrichtung des Histogramms verändert hat.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators Elliott_Wave_Oscillator.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
Die Testergebnisse von 2015 am EURUSD H4:
Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Elliott_Wave_Oscillator
Der Oszillator "Elliot-Wellen".
Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators Elliott_Wave_Oscillator.ResSup
Der Indikator zeigt die Dynamik des Preises für das Währungspaar.