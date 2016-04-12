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Индикаторы

Elliott_Wave_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

tonyc2a@yahoo.com

Осциллятор "Волны Эллиотта".

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.07.2006.

Рис.1. Индикатор Elliott_Wave_Oscillator

Рис.1. Индикатор Elliott_Wave_Oscillator

NRTR_extr_Sign NRTR_extr_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчетом по HIGH и LOW.

NRTR_extr NRTR_extr

Трендовый индикатор NRTR, построенный по HIGH и LOW.

PChannel_HTF PChannel_HTF

Индикатор PChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ResSup ResSup

Индикатор показывает импульс цены валютной пары.