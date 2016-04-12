Реальный автор:

tonyc2a@yahoo.com

Осциллятор "Волны Эллиотта".

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.07.2006.

Рис.1. Индикатор Elliott_Wave_Oscillator