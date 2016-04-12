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Elliott_Wave_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
tonyc2a@yahoo.com
Осциллятор "Волны Эллиотта".
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.07.2006.
Рис.1. Индикатор Elliott_Wave_Oscillator
NRTR_extr_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчетом по HIGH и LOW.NRTR_extr
Трендовый индикатор NRTR, построенный по HIGH и LOW.
PChannel_HTF
Индикатор PChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ResSup
Индикатор показывает импульс цены валютной пары.