Der Indikator zeigt die Dynamik des Preises für das Währungspaar. Das Display zeigt zwei Linien aus rosa und grünen Farben, so dass die Richtung des Eingangs auf den Markt hindeutet wird. Wenn der Preis die untere Linie durchbricht, müssen Sie verkaufen, wenn die obere Linie im Gegenteil kaufen. Das funktioniert gut auf Timeframes von H1 und weiter höher. Die Unterstützungs- und Widerstandslinien werden als die lokalen Extremums über die Anzahl der Bars, die vom Eingangsparameter des Indikators iPeriod definiert werden.

input uint iPeriod= 24 ;

Das Countdown für die Suche der Extremums wird vom Bar nach der Nummer durchgeführt, der im Eingangsparamter SignalBar gegeben wird.

input uint SignalBar= 1 ;





in Abb.1. Der Indikator ResSup