und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
JMASlope - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 840
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Weld und TrendLaboratory
Ein Geschwindigkeitsindikator der Preisänderung, geglättet durch der JMA-Mittelung.
Die Formel für die Berechnung:
In gewissem Sinne ist er empfindlicher, ähnlich dem technischen Indikator Awesome Oscillator von Bill Williams.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 11.10.2007.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der JMASlope Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1520
Ein Band-Indikator, der den Marktstatus mit Hilfe des AbsoluteStrength Indikators definiertSolarWinds
Eine typischer und ausreichend geglätteter Oszillator für alle Symbole
Den Kanal zeichnet die Hochs und Tiefs der TageskerzenSR-RateIndicator
Ein normalisiert Oszillator für Trends in Form eines Histogramms