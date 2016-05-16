CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

JMASlope - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
840
(22)
Wirklicher Autor:

Weld und TrendLaboratory

Ein Geschwindigkeitsindikator der Preisänderung, geglättet durch der JMA-Mittelung.

Die Formel für die Berechnung:

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])

In gewissem Sinne ist er empfindlicher, ähnlich dem technischen Indikator Awesome Oscillator von Bill Williams.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 11.10.2007.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Fig.1 Der JMASlope Indikator

Abb.1 Der JMASlope Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1520

