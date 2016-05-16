Wirklicher Autor:

Weld und TrendLaboratory

Ein Geschwindigkeitsindikator der Preisänderung, geglättet durch der JMA-Mittelung.

Die Formel für die Berechnung:

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])

In gewissem Sinne ist er empfindlicher, ähnlich dem technischen Indikator Awesome Oscillator von Bill Williams.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 11.10.2007.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der JMASlope Indikator