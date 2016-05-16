Eine typischer und ausreichend geglätteter Oszillator für alle Symbole. Das wichtigste ist die Bestimmung des Trends durch den Oszillator. Sind die Werte größer Null und grün, ist es ein Aufwärtstrend. Sind die Werte kleiner Null und rot, ist es ein Abwärtstrend. Helle Farben entsprechen dem Trend, dunkle Farben signalisieren eine Bewegung gegen den Trend.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 05.10.2007.

Abb.1 Der SolarWinds Indikator