und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SolarWinds - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1243
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine typischer und ausreichend geglätteter Oszillator für alle Symbole. Das wichtigste ist die Bestimmung des Trends durch den Oszillator. Sind die Werte größer Null und grün, ist es ein Aufwärtstrend. Sind die Werte kleiner Null und rot, ist es ein Abwärtstrend. Helle Farben entsprechen dem Trend, dunkle Farben signalisieren eine Bewegung gegen den Trend.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 05.10.2007.
Abb.1 Der SolarWinds Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1518
Dieser Indikator warnt und sendet eine Email jedes mal, wenn die Preise die Trendlinie berühren.Divergence
Der Indikator zeigt die Situation, wenn die Richtung der Kursbewegung und die der technischen Indikatoren nicht übereinstimmen
Ein Band-Indikator, der den Marktstatus mit Hilfe des AbsoluteStrength Indikators definiertJMASlope
Ein Geschwindigkeitsindikator der Preisänderung, geglättet durch der JMA-Mittelung.