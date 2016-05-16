CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

SolarWinds - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
1243
(20)
Eine typischer und ausreichend geglätteter Oszillator für alle Symbole. Das wichtigste ist die Bestimmung des Trends durch den Oszillator. Sind die Werte größer Null und grün, ist es ein Aufwärtstrend. Sind die Werte kleiner Null und rot, ist es ein Abwärtstrend. Helle Farben entsprechen dem Trend, dunkle Farben signalisieren eine Bewegung gegen den Trend.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 05.10.2007.

Fig.1 Der SolarWinds Indikator

Abb.1 Der SolarWinds Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1518

