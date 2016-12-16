CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_Stochastic_Histogram - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
752
(18)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
stochastic_histogram.mq5 (8.35 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_stochastic_histogram.mq5 (8.16 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem basierend auf den Signalen des Stochastic_Histogram Indikators. Das Signal wird gebildet wenn ein Balken schließt. Der Expert Advisor verwendet eine der beiden Methoden um den Trend abhängig von der Eingabevariablen zu bestimmen:

input TrendMode TMode=Cross;                      // Trendbestimmungsmethode
  1. Bei Überschneidung der Signal- und Hauptlinie des Indikators mit Änderung der Farbe des Signalwolke;
  2. Wenn die Farbe des Histogramms sich von neutralem grau zu pink oder grün ändert, d.h. wenn der RVI Oszillator in die Überkauft- oder Überverkauftzone eintritt.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei Stochastic_Histogram.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für EURUSD H8:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14981

