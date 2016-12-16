CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ColorXMACDCandle - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Handelssystem basierend auf den Signalen des ColorXMACDCandle Indikators. Das Signal wird gebildet wenn ein Balken schließt. Der Expert Advisor verwendet eine der beiden Methoden um den Trend abhängig von der Eingabevariablen zu bestimmen:

input TrendMode TMode=Cross;                      // Trendbestimmungsmethode
  1. Bei Überschneidung der Signallinie und des Histogramms des XMACD Änderung der Farbe des Signallinie der ColorXMACDCandle;
  2. Bei Farbänderung der ColorXMACDCandle Kerzen.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei colorxmacdcandle.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für EURUSD H8:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14980

