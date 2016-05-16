CodeBaseKategorien
Indikatoren

Volty Channel Stop - Indikator für den MetaTrader 5

Andriy Voitenko
Wirklicher Autor:

TrendLaboratory

Beschreibung:

Der Volty Channel Stop Indikator verwendet den ATR und einen gleitenden Durchschnitt für die Berechnung der Unterstützungs-/Widerstandslinien.

Die Empfehlungen der Verwendung sind die üblichen. Kaufen, wenn der Preis höher ist als die Linie, und verkaufen, wenn er niedriger ist.

Die runden Punkte sind Signale der Trendwende. Dieser Indikator kann eine gute Alternative zum gewöhnlichen Parabolic SAR Ihres Handelssystem sein.

Bild:

Gann Hi-Lo Activator SSL Gann Hi-Lo Activator SSL

Ein einfacher Trend-Indikator.

QQEA QQEA

QQEA ist ein Forex Oszillator mit unauffälligen Namen rechnend auf Basis eines gleitenden Durchschnitts und des technischen Indikators RSI.

Phoenix5 Phoenix5

Phoenix5 ist ein Indikator, der seine Signale mittels rosa und blauen Punkte anzeigt

LSMA LSMA

Eine typischer gleitender Durchschnitt