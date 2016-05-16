Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Volty Channel Stop - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Beschreibung:
Der Volty Channel Stop Indikator verwendet den ATR und einen gleitenden Durchschnitt für die Berechnung der Unterstützungs-/Widerstandslinien.
Die Empfehlungen der Verwendung sind die üblichen. Kaufen, wenn der Preis höher ist als die Linie, und verkaufen, wenn er niedriger ist.
Die runden Punkte sind Signale der Trendwende. Dieser Indikator kann eine gute Alternative zum gewöhnlichen Parabolic SAR Ihres Handelssystem sein.
Bild:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1497
