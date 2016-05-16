Gann Hi-Lo Activator SSL

Wirklicher Autor:

Kalenzo

Dieser Indikator ist eine Kopie des der Gann High-Low Activator SSL-Indikator, der für MQL5 umgeschrieben wurde. Der Originalindikator zeigte nur eine Farbe, darum wurde zum besseren Erkennen der Trendrichtung diese farbige Version entwickelt.

Signale dürfen nur nach Abschluss der aktuellen Bar beachtet werden, weil vorher die Ergebnisse ständig ändern können. Wie viele Trend-Indikatoren neigt auch er dazu, in Seitwärtsmärkten falsche Signale zu zeigen. Es kann jedoch nützlich sein für: