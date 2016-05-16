CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

R-Squared_v1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
993
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

R-Quadrat, ein linearer Regressions-Indikator. Trotz der Tatsache, dass der Indikator wie ein Oszillator aussieht, ist es notwendig zu verstehen, dass er die "Zuverlässigkeit" des aktuellen Trends berechnet.

Der R-Squared Indikator erschien im MetaTrader 4 von MetaStock. Somit finden Sie die wichtigsten Beschreibung seiner Arbeit in diesem Terminal. Es sollte beachtet werden, dass je höher der Wert des R-Squared Indikators ist, desto wahrscheinlicher wird eine Trendumkehr. Je nach Zeitraum verringert sich die kritische Zone.

Fig.1 Der R-Squared_v1 Indikator

Abb.1 Der R-Squared_v1 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1494

ant-GUBreakout ant-GUBreakout

Der Indikator zeigt der Zeit- und Kursspannen

AFL Winner AFL Winner

Der Oszillator für den Intraday-Handel.

QQEA QQEA

QQEA ist ein Forex Oszillator mit unauffälligen Namen rechnend auf Basis eines gleitenden Durchschnitts und des technischen Indikators RSI.

Gann Hi-Lo Activator SSL Gann Hi-Lo Activator SSL

Ein einfacher Trend-Indikator.