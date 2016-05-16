und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
R-Squared_v1 - Indikator für den MetaTrader 5
993
R-Quadrat, ein linearer Regressions-Indikator. Trotz der Tatsache, dass der Indikator wie ein Oszillator aussieht, ist es notwendig zu verstehen, dass er die "Zuverlässigkeit" des aktuellen Trends berechnet.
Der R-Squared Indikator erschien im MetaTrader 4 von MetaStock. Somit finden Sie die wichtigsten Beschreibung seiner Arbeit in diesem Terminal. Es sollte beachtet werden, dass je höher der Wert des R-Squared Indikators ist, desto wahrscheinlicher wird eine Trendumkehr. Je nach Zeitraum verringert sich die kritische Zone.
Abb.1 Der R-Squared_v1 Indikator
