Zwei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungswerten, gzeechnet als Wolke. Der erste Kanal wird in hellgrau gezeichnet, der obere Teil des zweiten Kanals der über den ersten Kanal hinausgeht wird in hellgründ gezeichnet und der untere Teil des zweiten Kanals, der unter den ersten Kanal hinausgeht wird in hellrosa dargestellt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der XEnvelopes2 Indikator