Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XEnvelopes3_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 718
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der XEnvelopes3 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die XEnvelopes3.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der XEnvelopes3_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14780
XEnvelopes3
Drei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungen, gezeichnet als Wolke.XEnvelopes2_HTF
Der XEnvelopes2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
ReversalNavi
Indikator der den Einstiegspunkt zeigt, der einem Umkehrbalken folgt.TangoLine
Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung.