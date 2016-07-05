CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
XEnvelopes2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der XEnvelopes2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die XEnvelopes2 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der XEnvelopes2_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14751

XEnvelopes2 XEnvelopes2

Zwei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungswerten, gezeichnet als Wolke.

TripleBolling_Modified TripleBolling_Modified

Der Indikator zeichnet drei Paare von Bollingerbändern mit einer Standardabweichung von 2, 3 und 4. Modifiziert, um alle Bollinger Bands Parameters verwenden zu können.

XEnvelopes3 XEnvelopes3

Drei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungen, gezeichnet als Wolke.

XEnvelopes3_HTF XEnvelopes3_HTF

Der XEnvelopes3 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.