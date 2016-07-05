CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorBearsGap_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
588
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorbearsgap.mq5 (7.85 KB) ansehen
colorbearsgap_htf.mq5 (9.6 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorBearsGap Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorBearsGap.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der ColorBearsGap_HTF Indikator

Abbildung 1. Der ColorBearsGap_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14713

ColorBullsGap_HTF ColorBullsGap_HTF

Der ColorBullsGap Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Stream Stream

Der Indikator markiert Balken, deren Größe den in den Eingabeparametern spezifizierten Wert übersteigt. Der Körper des Balken, der Eröffnungspreis und der Schlusspreis des Balkens werden berücksichtigt.

AlphaTrendSpotter-pa_free AlphaTrendSpotter-pa_free

Ein Signalindikator basierend auf Preisextrema für die durch die Eingabeparameter festgelegte Periode.

RJTX_Matches RJTX_Matches

Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe.