Der Indikator markiert Balken, deren Größe den in den Eingabeparametern spezifizierten Wert übersteigt. Der Körper des Balken, der Eröffnungspreis und der Schlusspreis des Balkens werden berücksichtigt.

Der ColorBullsGap Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ein Signalindikator basierend auf Preisextrema für die durch die Eingabeparameter festgelegte Periode.

Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe.