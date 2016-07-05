und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorBearsGap_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
588
Der ColorBearsGap Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ColorBearsGap.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der ColorBearsGap_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14713
