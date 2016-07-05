Der Indikator markiert Balken, deren Größe den in den Eingabeparametern spezifizierten Wert übersteigt. Der Körper des Balken, der Eröffnungspreis und der Schlusspreis des Balkens werden berücksichtigt.

Indikator METRO_Stochastic_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des METRO_Stochastic_Sign Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.