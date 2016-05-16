Die Funktion "Day of Week" berechnet den Tag des Monats für anzugebende Jahr, Monat, Wochentag und wievielter Wochentag des Monats. Zum Beispiel, wir brauchen den dritten Freitag im Februar 2000 oder den vierten Mittwoch im November 1998. Die Funktion liefert die Zahl des Tages im Monat.

Die Idee zu dieser Funktion kam mir, als ich einen Indikator schrieb mit vielen Terminen bestimmter Wochentage eines Monats. Beispielsweise gibt es solche Termine wie Martin Luther King, Jr. Tag, der am dritten Montag im Januar gefeiert wird. Keine Funktion lieferte mir ein genaues Datum. Das sich die Wochentage alle 28 Jahre wiederholen, hätte es genügt nur die nächsten 10 Jahre zu bestimmen, aber, da ich Herausforderungen mag, beschloss ich es dennoch zu tun.

Funktion Parameter:



int year - das Jahr,

int month - der Monat,

int day_o_w - Wochentag, erforderlich (Montag=1, Dienstag=2,..., Sonntag=7),

int-Sequenz - der wievielte Wochentage eines Monats (von 1 bis 5, wenn, bei der Eingabe von 5 dieser Wochentag in angegebenen Monat nicht vorhanden ist, dann wird der Vorherige, d.h. der vierten Wochentag berechnet).

Verwendungsbeispiel dieser Funktion:

Gesucht: der zweite Freitag im Februar 1980.

Der Code hierfür:

int day=func_day_o_w( 1980 , 2 , 5 , 2 );

Gesucht: der letzte Donnerstag im Dezember, 2013

Der Code hierfür:

int day=func_day_o_w( 2013 , 12 , 4 , 5 );

Das Skript "DayOfWeek.mq5" ist ebenfalls beigefügt. Es verwendet diese Funktion, um das Datum entsprechend dem ersten Beispiel (der zweite Freitag im Februar, 1980) zu finden

Eingabe Parameter:





Das Ergebnis:





Überprüfen Sie das Ergebnis mithilfe der Windows-OS Zeit-Box:



