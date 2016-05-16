und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
bts - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 801
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Skript hat zwei Funktionen:
- bsearch() - eine binäre Suche
- tsearch() - eine ternäre Suche
Vergleich der Geschwindigkeiten mit der beide die Suche erledigen.
Der Test wurde 30 mal auf verschiedenen Arrays, die Meldungsbox zeigt die Ergebnisse der einzelnen Tests und am Ende die Gesamtzeit für jede Funktion.
Eine ternärer Suche fast eineinhalb Mal schneller als eine binäre.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1468
Eine ruhigere Stochastik aus dem Buch von Joe Dinapoli "Trading With DiNapoli Levels"FiboBands
Ein Satz von dynamischen Unterstützung/Widerstand-Linien mithilfe des ATR Indikators und der Fibo-Level.
Der Expert Advisor ist realisiert mittels der Indikatoren ADX_Cross_Hull_Style und UltraXMA.Day Of Week
Die Funktion "Day of Week" berechnet den Tag des Monats für anzugebende Jahr, Monat, Wochentag und wievielter Wochentag des Monats