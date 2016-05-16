CodeBaseKategorien
bts - Skript für den MetaTrader 5

Das Skript hat zwei Funktionen:

  • bsearch() - eine binäre Suche
  • tsearch() - eine ternäre Suche

Vergleich der Geschwindigkeiten mit der beide die Suche erledigen.

Der Test wurde 30 mal auf verschiedenen Arrays, die Meldungsbox zeigt die Ergebnisse der einzelnen Tests und am Ende die Gesamtzeit für jede Funktion.

Eine ternärer Suche fast eineinhalb Mal schneller als eine binäre.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1468

