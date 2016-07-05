CodeBaseKategorien
Indikatoren

F_RSI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
671
(16)
f_rsi.mq5 (9.1 KB) ansehen
f_rsi_htf.mq5 (11.08 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
F_RSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die F_RSI.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der F_RSI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14640

F_RSI F_RSI

RSI mit dynamischen Levels.

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

ATRSmoothed Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

Das METRO_DeMarker_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung oder ein Signal zur Ausführung eines Trades das vom METRO_DeMarker_Sign Indikator für den gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde und sendet Benachrichtigungen oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

Der Didi_Index Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.