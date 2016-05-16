CodeBaseKategorien
Limit Stop Order Script - Skript für den MetaTrader 5

Es ist gedacht für Ausbruchsstrategien mit Unterstützung/Widerstands-Linien. Wenn zum Beispiel der Preis die Unterstützungslinie berührt, platziert das Skript zum angegebenen Preis seine Stopp-Order und beendet sich. Daher wird, wenn die Preise die Unterstützungslinie durchbrechen, keine Buy-Stop-Order ausgelöst. Ein solcher Ansatz ist eine Art Filter, der schwach/falsche Signale ignoriert.

