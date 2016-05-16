CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Universal Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Der Zweck ist die einfache, gemeinsame Verwendung verschiedener, populärer Oszillatoren in Verbindung mit dynamisierten Grenzen auf Basis eines gleitenden Durchschnitts oder der Bollinger Bänder.

Um nicht mehrere Screenshots zu zeigen, sind hier einige Varianten des Indikators mit unterschiedlichen Parametern:

Universal Oszillator

Empfehlungen:

  • Wichtig: wenn der Typ des Oszillators auf Bears Power, Bulls Power oder MACD geändert wird, und der Modus für die Grenzen NICHT der der Bollinger-Bänder ist - setzen Sie den shift-Wert gleich 0, und wählen dann je nach Zeitrahmen oder Währungspaar den erforderlichen Wert des Parameters von shift. 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1452

