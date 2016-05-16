Universal Oszillator

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Zweck ist die einfache, gemeinsame Verwendung verschiedener, populärer Oszillatoren in Verbindung mit dynamisierten Grenzen auf Basis eines gleitenden Durchschnitts oder der Bollinger Bänder.
Empfehlungen:
- Wichtig: wenn der Typ des Oszillators auf Bears Power, Bulls Power oder MACD geändert wird, und der Modus für die Grenzen NICHT der der Bollinger-Bänder ist - setzen Sie den shift-Wert gleich 0, und wählen dann je nach Zeitrahmen oder Währungspaar den erforderlichen Wert des Parameters von shift.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1452
