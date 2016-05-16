Das Handelssystem basierend auf dem Beginner Indikator. Ein Signal einer Positionseröffnung bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn gleichzeitig ein farbiger Punkt erscheint.



Die Datei Beginner.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Der Expert Advisor bietet die Möglichkeit, den Indikator selbst auf dem Chart anzuzeigen. Es gibt keine Notwendigkeit, den Indikator auf dem Chart manuell zu starten. Dies ist sehr praktisch, da der Indikator auf dem Chart automatisch angezeigt wird, nachdem den Expert Advisor StopLoss gestartet wurde. Die Eingabeparameter des Indikators sind gleich denen des Expert Advisors. Der Indikator zeigt sich nur, wenn er auf dem gleichen Zeitrahmen läuft!

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Testergebnisse für 2011 auf USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse