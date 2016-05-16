und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TDI-2 - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
forexsystems
Der Indikator "Trend Detection Index" ist ein veränderter TDI-Indikator. Ein stabiler und eindeutig wachsender Trend zeichnete die lila Linie stets über der roten. Bei einem stark fallendem Trend ist es umgekehrt.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 22.10.2007.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der Trend Direction Index
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1440
