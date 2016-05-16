CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TDI-2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1203
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tdi-2.mq5 (8.61 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

forexsystems

Der Indikator "Trend Detection Index" ist ein veränderter TDI-Indikator. Ein stabiler und eindeutig wachsender Trend zeichnete die lila Linie stets über der roten. Bei einem stark fallendem Trend ist es umgekehrt.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 22.10.2007.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Fig.1 The Trend Direction Index

Abb.1 Der Trend Direction Index

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1440

Support Vector Machine I Support Vector Machine I

Dieser Indikator verwendet "support vector machines" zur Analyse der Indikatordaten und für Signale zukünftiger Positionen. Käufe werden durch eine grüne Aufwärts-Pfeil signalisiert, die Verkäufe mittels eines roten Abwärts-Pfeil.

MaksiGen_Range_Move MTF MaksiGen_Range_Move MTF

Der Indikator zeichnet Unterstützungs-/Widerstands-Linien und Trendlinien in den Chart

ColorCoppock ColorCoppock

Dieser Indikator wurde von Edward Coppock 1962 geschaffen. Es zeigt die langfristigen Möglichkeiten, zu kaufen oder zu verkaufen (im Original nur kaufen).

Exp_Beginner Exp_Beginner

Das Handelssystem basierend auf dem Beginner Indikator.