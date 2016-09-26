CodeBaseKategorien
Loco - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

John Smith

Der einfache Trendindikator.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 05.02.2008. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Loco

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14403

