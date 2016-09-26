Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Loco - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
John Smith
Der einfache Trendindikator.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 05.02.2008. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator Loco
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14403
