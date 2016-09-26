CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MACD-2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
865
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
macd-2.mq5 (7.09 KB) ansehen
macd-2_htf.mq5 (11.46 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator MACD-2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator MACD-2.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator MACD-2_HTF

in Abb.1. Der Indikator MACD-2_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14399

AtrRange AtrRange

Der Indikator, der Momente der niedrigsten Volatilität bestimmt.

Exp_AnchoredMomentumCandle Exp_AnchoredMomentumCandle

Der Experte Exp_AnchoredMomentumCandle wurde aufgrund der Signalen des Indikators AnchoredMomentumCandle gebaut.

Exp_MACD-2 Exp_MACD-2

Der Experte Exp_MACD-2 wurde aufgrund der Signale gebaut, die vom Indikator MACD-2 eingetragen werden.

Loco Loco

Der einfache Trendindikator.