Индикатор MACD в виде цветного облака и разность между MACD и сигнальной линией в виде цветной гистограммы.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.10.2007.

Рис.1. Индикатор MACD-2