CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD-2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5521
Рейтинг:
(44)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MACD в виде цветного облака и разность между MACD и сигнальной линией в виде цветной гистограммы.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.10.2007.

Рис.1. Индикатор MACD-2

Рис.1. Индикатор MACD-2

SKB-1 SKB-1

Канал с использованием фракталов, реализованный в виде облака.

Flat Flat

Индикатор для измерения волатильности рынка.

EMA Bands EMA Bands

Два канала, построенных на основе скользящих средних от цен High и Low ценовых таймсерий.

Fish Fish

Вариант индикатора Fisher Transform, выполненный в виде цветной гистограммы.