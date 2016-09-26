CodeBaseKategorien
Indikatoren

Squize_MA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
squize_ma.mq5 (12.9 KB) ansehen
squize_ma_htf.mq5 (13.57 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Squize_MA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Squize_MA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Squize_MA_HTF

Loco Loco

Der einfache Trendindikator.

Exp_MACD-2 Exp_MACD-2

Der Experte Exp_MACD-2 wurde aufgrund der Signale gebaut, die vom Indikator MACD-2 eingetragen werden.

AtrRange_HTF AtrRange_HTF

Der Indikator AtrRange mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Loco_HTF Loco_HTF

Der Indikator Loco mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.