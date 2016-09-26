Der echte Autor:

raxxla

Der Indikator, der Momente der niedrigsten Volatilität bestimmt.

Für das manuelle Handeln — Auf dem Stunden-Chart warten wir auf ein Signal (rot, blaue oder gelbe Markierungen) und setzen eine Order auf einen Durchbruch in beiden Seiten.

Nach den Perioden der niedrigen Volatilität kommt in der Regel ein Impuls, das man ausnutzen soll. In 50% aller Fälle kommt vor dem Impuls ein falscher Durchbruch in die gegenüberliegende Seite vor, deshalb soll man eine mögliche Wende nach der Aktivierung des Stops vorgesehen haben.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 06.05.2015. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator AtrRange