Ich beschloss, diese Klasse zu veröffentlichen, nachdem ich diese Veröffentlichung gelesen habe. Das Thema ist meiner Meinung nach interessant. Mein Verfahren beantwortet auch nicht alle Fragen. Deshalb schlagen Sie vor, was verbessert werden kann.

Ein Beispiel unter Verwendung dieser Klasse habe ich versucht, ähnlich mit dieser Variante zu machen. So ist es einfacher, Vor- und Nachteilen zu sehen.

Die Vorteile, die von mir gesehen sind:

Die Möglichkeit, das Datum und die Zeit standart einzugeben. Sehen Sie das Bild an. Eine geringere Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen. Es bleibt die Möglichkeit, die Zeitintervallen in der Strategie des Testers zu optimieren. Sie können schnell alle Einstellungen in jeder beliebigen Stelle im Programm ändern. Mehrere Variante der Verwendung. Darüber reden wir nach den Bildern. Es ist einfacher, im Code zu verwenden. Zumindest für mich schon.

Die Varianten der Zeiteinstellungen

1. Tagessitzung. Zum Beispiel erlaubt er, in einem Tag in der vorgeschriebenen Zeit zu handeln. Bedingung:

Der Anfang und das Ende der Sitzung sind gleich 1970.01.01.

Die Zeit des Anfangs der Sitzung ist weniger als die Zeit des Endes der Sitzung.

2. Nachtsitzung. zum Beispiel, man darf durch die Nacht handeln: heute ist der Anfang, und morgen machen wir Schluss. Und so ist es jeden Tag. Bedingung:

Der Anfang und das Ende der Sitzung sind gleich 1970.01.01.

Die Zeit des Anfangs der Sitzung ist länger als die Zeit des Endes der Sitzung.

3. Im Datumsbereich. zum Beispiel, man darf vom Datum des Sitzungsanfangs bis zum Datum des Sitzungsendes handeln. Bedingung:

Das Datum des Anfangs der Sitzung ist weniger als das Datum des Endes der Sitzung.

als das Datum des Endes der Sitzung. In jeder Zeit, aber es wird auch berücksichtigt.

4. Unabhängig vom Datumsbereich. Das Datum des Anfangs der Sitzung ist größer als das Datum des Endes der Sitzung. Auf dieser Weise darf man vom Datum des Sitzungsendes nach dem neuen Sitzungsanfang handeln. Bedingung:

Das Datum des Anfangs der Sitzung ist größer als das Datum des Endes der Sitzung.

als das Datum des Endes der Sitzung. In jeder Zeit, aber es wird auch berücksichtigt.

5. Das Installieren der Aktivierung/Deaktivierung des Handels an einem bestimmten Tag der Woche. Genug ist es, für jeden Tag der Woche in Parametern "true" einzustellen, wenn Sie handeln möchten. oder "false" , um das Handeln zu deaktivieren.

6. Man kann alle Einstellungen in jeder Stelle des Programms durch die Methoden Init() zu ändern.





P.S. Die Klasse wurde für MetaTrader 5 erstellt, aber die funktioniert auch im MetaTrader 4. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Strategie-Tester MetaTrader 4 die Optimierung der Zeitintervallen im Format datеtime nicht unterstützt. Aber dies wird durch die Ersetzung des Experten datetime um long in Eingangsparametern gelöst.