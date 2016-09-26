und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_VolatilityQuality - Experte für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der echte Autor:
Forex-Experts
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators VolatilityQuality gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe der Linie des Indikators geändert hat.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators VolatilityQuality.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
Zum ersten Mal wurde dieser Experte in MQL4 umgesetzt und in Code Base 24.08.2008 veröffentlicht.
in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2014 am GBPJPY H4:
in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse
Der Indikator VolatilityQuality mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.VolatilityQuality
Der nicht normierte Oszillator, der als Rechner der Trends verwendet wird.
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators ColorBears gebaut wurde.Exp_ColorBulls
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators ColorBulls gebaut wurde.