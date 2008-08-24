CodeBaseРазделы
Советник Volatility Quality - эксперт для MetaTrader 4

bobby | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7679
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Описание:

Этот советник основан на индикаторе Volatility Quality Index, созданном raff1410, который позволяет найти основные тренды. Сигналы на покупку/продажу показываются стрелками, а восходящие и нисходящие тренды - зелеными/красными линиями. Файл VQ.mq4 должен быть помещен в папку "indicators", а VQ_EA.mq4 - в папку "experts". Советник больше всего подходит для основных инструментов, X/JPY и Oil, на часовых и четырех часовых таймфреймах.

Рисунок :




Test first on demo.



Strategy Tester Report
VQ_EA
ODL-MT4 Demo (Build 216)

СимволOIL (Brent Crude Oil)
Период1 Час (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.05.26 17:00 (2008.05.01 - 2008.05.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLots=0.2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="VQ_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

Баров в истории
1376Смоделировано тиков
211185Качество моделирования
90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит
350.00



Чистая прибыль
3566.00Общая прибыль
5278.00Общий убыток
-1712.00
Прибыльность3.08Матожидание выигрыша
209.76

Абсолютная просадка
62.00Максимальная просадкаl (%)1244.00 (35.83%)Относительная посадка
72.73% (768.00)

Всего сделок
17Короткие позиции (% выигравших)8 (25.00%)Длинные позиции (% выигравших)9 (55.56%)

Прибыльные сделки (% от всех) 7 (41.18%)Убыточные сделки (% от всех) 10 (58.82%)
Самая большая
прибыльная сделка1828.00убыточная сделка-442.00
Средняяприбыльная сделка754.00убыточная сделка-171.20
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)2 (2024.00)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-694.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)2024.00 (2)непрерывный убыток (число проигрышей)-694.00 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш1непрерывный проигрыш2

#ВремяТипОрдерОбъемЦена
S/L (Stop/Loss)T/P (Take/profit)ПрибыльБаланс
12008.05.01 08:00sell10.20111.980.000.00
22008.05.01 19:00close10.20110.590.000.00278.00628.00
32008.05.01 19:00buy20.20110.600.000.00
42008.05.02 01:00close20.20109.940.000.00-132.00496.00
52008.05.02 01:01sell30.20109.890.000.00
62008.05.02 09:00close30.20110.810.000.00-184.00312.00
72008.05.02 09:00buy40.20110.820.000.00
82008.05.07 06:00close40.20119.960.000.001828.002140.00
92008.05.07 06:00sell50.20119.920.000.00
102008.05.07 08:00close50.20120.730.000.00-162.001978.00
112008.05.07 08:00buy60.20120.740.000.00
122008.05.12 03:00close60.20124.810.000.00814.002792.00
132008.05.13 08:00buy70.20122.750.000.00
142008.05.14 08:00close70.20123.540.000.00158.002950.00
152008.05.14 08:00sell80.20123.560.000.00
162008.05.15 09:00close80.20123.620.000.00-12.002938.00
172008.05.15 09:00buy90.20123.610.000.00
182008.05.16 17:00close90.20124.490.000.00176.003114.00
192008.05.16 17:00sell100.20124.470.000.00
202008.05.19 12:00close100.20125.820.000.00-270.002844.00
212008.05.19 12:00buy110.20125.830.000.00
222008.05.19 16:00close110.20124.570.000.00-252.002592.00
232008.05.19 16:00sell120.20124.580.000.00
242008.05.19 21:01close120.20125.440.000.00-172.002420.00
252008.05.19 21:01buy130.20125.450.000.00
262008.05.22 13:00close130.20133.290.000.001568.003988.00
272008.05.22 13:00sell140.20133.300.000.00
282008.05.23 02:00close140.20131.020.000.00456.004444.00
292008.05.23 02:00buy150.20131.010.000.00
302008.05.23 16:00close150.20130.700.000.00-62.004382.00
312008.05.23 16:00sell160.20130.680.000.00
322008.05.26 10:00close160.20132.890.000.00-442.003940.00
332008.05.26 10:00buy170.20132.860.000.00
342008.05.26 17:29close at stop170.20132.740.000.00-24.003916.00

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8160

