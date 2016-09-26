Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
VolatilityQuality_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 658
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator VolatilityQuality mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator VolatilityQuality.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator VolatilityQuality_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14311
VolatilityQuality
Der nicht normierte Oszillator, der als Rechner der Trends verwendet wird.Das Interesse (sentiment)
Der Roboter, der nach Interesse des Marktes handelt.
Exp_VolatilityQuality
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators VolatilityQuality gebaut wurde.Exp_ColorBears
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators ColorBears gebaut wurde.