Indikatoren

VolatilityQuality_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator VolatilityQuality mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator VolatilityQuality.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator VolatilityQuality_HTF

VolatilityQuality VolatilityQuality

Der nicht normierte Oszillator, der als Rechner der Trends verwendet wird.

Das Interesse (sentiment) Das Interesse (sentiment)

Der Roboter, der nach Interesse des Marktes handelt.

Exp_VolatilityQuality Exp_VolatilityQuality

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators VolatilityQuality gebaut wurde.

Exp_ColorBears Exp_ColorBears

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators ColorBears gebaut wurde.