Super_Trend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Super_Trend Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei Super_Trend.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
