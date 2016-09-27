CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DotsSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
838
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
dotssign.mq5 (11.18 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor des Artikels:

TrendLaboratory

Ein Semaphor-Indikator, der den Algorithmus des Dots Trendindikators verwendet.

Fig.1. The DotsSign indicator

Abb.1. Der DotsSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14267

Dots_HTF Dots_HTF

Der Dots Indikator mit der Möglichkeit, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

Dots Dots

Ein Trendindikator, der sich unmittelbar auf dem Preischart befindet.

Super_TrendSign Super_TrendSign

Ein Semaphor-Indikator, der den Algorithmus des Super_Trend Trendindikators verwendet.

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des Super_Trend Indikators beruht.