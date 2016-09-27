Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DotsSign - Indikator für den MetaTrader 5
- 838
Autor des Artikels:
TrendLaboratory
Ein Semaphor-Indikator, der den Algorithmus des Dots Trendindikators verwendet.
Abb.1. Der DotsSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14267
Dots_HTF
Der Dots Indikator mit der Möglichkeit, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.Dots
Ein Trendindikator, der sich unmittelbar auf dem Preischart befindet.
Super_TrendSign
Ein Semaphor-Indikator, der den Algorithmus des Super_Trend Trendindikators verwendet.Exp_Super_Trend
Ein Handelssystem, das auf den Signalen des Super_Trend Indikators beruht.