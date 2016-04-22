Autor:

Der Dots Indikator basiert auf einem Indikator von TrendLaboratory der im Jahr 2006 entwickelt wurde. Der Indikator zeigt die aktuelle Trend Richtung durch Platzierung von bunten Punkten auf dem Chart. Blaue Punkte zeigen einen Aufwärtstrend, rote Punkte zeigen einen Abwärtstrend.

Die Berechnung des Indikators basiert nicht auf Standard MetaTrader Indikatoren, trozdem verwendet er iMA (Gleitender Durchschnitt), um die Preise von einem bestimmten Typen (Open, Close, Maximum, Minimum, Typical etc.)zu erhalten. Die Berechnung basiert auf dem Cosinus eines Winkels einer Preisänderung. Der Benutzer kann mehrere Parameter definieren.

Eingabeparameter:

Length (by default = 10) — Indikator Periode. Je höher dieser Wert ist, desto höher ist die Verzögerung und desto weniger falsche Signale werden angezeigt.

AppliedPrice (by default = PRICE_CLOSE) — Preistyp für die Verwendung in den Berechnungen.

Filter (by default = 0) — nützlicher Parameter, der es ermöglicht, Spannungen des Preises zu Filtern ohne Zugabe von Verzögerungen der Anzeige.

Deviation (by default = 0) — vertikale Verschiebung des Indikators.

Shift (by default = 0) — horizontale Verschiebung des Indikators.

