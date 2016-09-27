Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Dots_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Dots Indikator mit der Möglichkeit, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei Dots.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Dots_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14266
