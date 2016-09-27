CodeBaseKategorien
Dots_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Indikatoren

Dots_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Dots Indikator mit der Möglichkeit, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei Dots.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Dots_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14266

Dots Dots

Ein Trendindikator, der sich unmittelbar auf dem Preischart befindet.

Exp_ColorXCCXCandle Exp_ColorXCCXCandle

Der Exp_ColorXCCXCandle Experte basiert auf der Farbänderung der Kerzen des ColorXCCXCandle Indikators.

DotsSign DotsSign

Ein Semaphor-Indikator, der den Algorithmus des Dots Trendindikators verwendet.

Super_TrendSign Super_TrendSign

Ein Semaphor-Indikator, der den Algorithmus des Super_Trend Trendindikators verwendet.