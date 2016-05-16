Die Klasse dient zur Berechnung des technischen Indikators dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt (Triple Exponential Moving Average, TEMA) mit dem Algorithmus des Ringbuffers.

Gleitender Durchschnitt mit der Wahl des TF.

Der Indikator setzt die Handelsstrategie mit dem CCI um

Die Klasse dient zur Berechnung des technischen Indikators Fractals mit dem Algorithmus des Ringbuffers.