CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

JMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
632
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
jma.mq5 (23.36 KB) ansehen
JMA_HTF.mq5 (21.28 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der JMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei JMA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der JMA_HTF Indikator

Abb.1. Der JMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14185

MomentumCandleSign MomentumCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei Momentum Indikatoren verwendet. Die Momentum Indikatoren basieren auf den Open und Close einer Preisreihe Werten.

CCICandleSign CCICandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei CCI Indikatoren verwendet. Die CCI Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.

JMACandle JMACandle

Der JMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

JMA_StDev JMA_StDev

JMA (Adaptive Moving Average) mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.