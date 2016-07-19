CodeBaseKategorien
FatlSatlOsma - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Originalautor:

Dmitry Shmatkov

Die Differenz zwischen Trend filternden Indikatoren SATL und FATL, um Richtung und Geschwindigkeit des aktuellen Trends abzuschätzen.

Fig. 1. Der FatlSatlOsma Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12575

